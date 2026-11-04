Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Profitable Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage?
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 515,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,194 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,48 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 03.11.2026 auf 708,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,48 Prozent angewachsen.
Am Markt war Sankt Galler Kantonalbank (N) jüngst 4,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
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