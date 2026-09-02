SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 388,64 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,257 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 664,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 170,85 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,85 Prozent angewachsen.

Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at