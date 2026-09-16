SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie gebracht.

Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 490,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 20,408 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 680,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13 877,55 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,78 Prozent erhöht.

Der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Wert an der Börse wurde auf 4,03 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at