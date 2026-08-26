SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an diesem Tag 424,50 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 23,557 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 651,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 335,69 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 53,36 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 3,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at