Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Frühe Investition
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 413,55 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,242 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 163,22 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 17.03.2026 auf 675,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 63,22 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 4,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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