SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile betrug an diesem Tag 378,43 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,643 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie auf 704,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 860,33 CHF wert. Damit wäre die Investition 86,03 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 4,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at