Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Rentable Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage?
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie bei 499,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,200 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere wären am 21.07.2026 131,66 CHF wert, da der Schlussstand 657,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,66 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Sankt Galler Kantonalbank (N) einen Börsenwert von 3,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|715,00
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.