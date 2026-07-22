SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie bei 499,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,200 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere wären am 21.07.2026 131,66 CHF wert, da der Schlussstand 657,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,66 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Sankt Galler Kantonalbank (N) einen Börsenwert von 3,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at