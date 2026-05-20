SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Investoren gebracht.

Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 490,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,204 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie auf 604,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123,27 CHF wert. Damit wäre die Investition 23,27 Prozent mehr wert.

Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at