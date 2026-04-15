SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.04.2016 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 406,58 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,460 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere wären am 14.04.2026 1 667,58 CHF wert, da der Schlussstand 678,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,76 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at