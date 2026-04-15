Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investition im Blick 15.04.2026 10:04:18

SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.04.2016 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 406,58 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,460 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere wären am 14.04.2026 1 667,58 CHF wert, da der Schlussstand 678,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 66,76 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 4,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)

mehr Nachrichten