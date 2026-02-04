SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile 491,50 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,203 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,28 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteils am 03.02.2026 auf 601,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,28 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at