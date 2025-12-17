SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.12.2020 wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie bei 409,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 0,244 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 135,53 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 16.12.2025 auf 555,00 CHF belief. Mit einer Performance von +35,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at