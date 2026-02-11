SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Investoren gebracht.

Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 422,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 2,370 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 1 473,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 622,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 47,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich zuletzt auf 3,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at