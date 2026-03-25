SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Einstiegs gewesen.

Am 25.03.2025 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 484,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,064 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (661,00 CHF), wäre das Investment nun 1 364,29 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,43 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Sankt Galler Kantonalbank (N) einen Börsenwert von 3,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at