Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investmentbeispiel
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 393,62 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,254 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (677,00 CHF), wäre das Investment nun 171,99 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,99 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 4,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|751,00
|1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- US-Börsen schließen über ihren Tagestiefs -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.