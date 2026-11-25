Das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 393,62 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,254 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (677,00 CHF), wäre das Investment nun 171,99 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71,99 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 4,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at