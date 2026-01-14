Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Profitabler Sankt Galler Kantonalbank (N)-Einstieg?
|
14.01.2026 10:03:57
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 417,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,240 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 567,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,81 Prozent.
Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!