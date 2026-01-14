SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 417,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,240 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 567,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135,81 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,81 Prozent.

Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at