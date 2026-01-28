Sankt Galler Kantonalbank Aktie
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie betrug an diesem Tag 455,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,954 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien wären am 27.01.2026 13 172,34 CHF wert, da der Schlussstand 600,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,72 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Sankt Galler Kantonalbank (N) eine Marktkapitalisierung von 3,57 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
