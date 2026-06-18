Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Santhera Pharmaceuticals-Investmentbeispiel 18.06.2026 10:04:37

SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,497 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.06.2026 1 692,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 15,32 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,28 Prozent zugenommen.

Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 222,96 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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