SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 8,26 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 210,654 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2026 auf 15,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 983,05 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 89,83 Prozent.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 225,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at