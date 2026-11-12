Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Performance unter der Lupe
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12.11.2026 10:03:23
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht
Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Santhera Pharmaceuticals-Anteile an diesem Tag bei 13,28 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 75,301 Santhera Pharmaceuticals-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 117,47 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 11.11.2026 auf 14,84 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,75 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 228,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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