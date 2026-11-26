Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Anlage im Blick
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Santhera Pharmaceuticals-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 12,06 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,292 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,96 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,96 Prozent angezogen.
Santhera Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 204,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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