Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Profitables Santhera Pharmaceuticals-Investment?
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06.08.2026 10:03:55
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,74 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 727,802 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie auf 14,94 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 873,36 CHF wert. Mit einer Performance von +8,73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 208,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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