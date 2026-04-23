SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,37 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Santhera Pharmaceuticals-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 569,859 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie auf 16,82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 405,02 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 164,05 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Santhera Pharmaceuticals zuletzt 243,14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at