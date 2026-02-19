SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16,46 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, befänden sich nun 607,533 Santhera Pharmaceuticals-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 364,52 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 18.02.2026 auf 17,06 CHF belief. Damit wäre die Investition 3,65 Prozent mehr wert.

Santhera Pharmaceuticals wurde jüngst mit einem Börsenwert von 238,30 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at