SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Santhera Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Die Santhera Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 815,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,270 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 15,22 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 186,75 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 98,13 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Santhera Pharmaceuticals einen Börsenwert von 225,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at