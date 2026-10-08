Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Investmentbeispiel
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08.10.2026 10:03:23
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen
Santhera Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,41 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 1 349,528 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 14,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 811,07 CHF wert. Mit einer Performance von +98,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Santhera Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 233,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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