SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Santhera Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 365,631 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 475,32 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 55,25 Prozent gleich.

Santhera Pharmaceuticals wurde am Markt mit 162,06 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at