Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg? 08.01.2026 10:03:26

SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Santhera Pharmaceuticals-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 365,631 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12,24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 475,32 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 55,25 Prozent gleich.

Santhera Pharmaceuticals wurde am Markt mit 162,06 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG

mehr Nachrichten