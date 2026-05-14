SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Santhera Pharmaceuticals-Papier statt. Diesen Tag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 12,86 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 777,605 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie auf 17,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 685,85 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,86 Prozent zugenommen.

Santhera Pharmaceuticals wurde am Markt mit 251,49 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at