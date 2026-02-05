Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Investmentbeispiel
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an diesem Tag 32,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 3,125 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.02.2026 auf 12,94 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,44 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 59,56 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Santhera Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 175,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Santhera Pharmaceuticals AG
|14,34
|4,37%
