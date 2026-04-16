Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Langfristige Anlage
|
16.04.2026 10:03:28
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Am 16.04.2025 wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,68 CHF. Bei einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,120 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 226,16 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 15.04.2026 auf 18,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 226,16 CHF entspricht einer Performance von +22,62 Prozent.
Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 251,41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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