Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Profitabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg?
|
11.06.2026 10:03:36
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 12,94 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,728 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 15,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,87 Prozent.
Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 235,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
11.06.26
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
08.06.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
08.06.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
04.06.26
|SIX-Handel: SPI beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.06.26
|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.06.26
|SPI-Handel aktuell: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
04.06.26
|SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)