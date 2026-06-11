Santhera Pharmaceuticals Aktie

Santhera Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821

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Profitabler Santhera Pharmaceuticals-Einstieg? 11.06.2026 10:03:36

SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Santhera Pharmaceuticals-Aktie betrug an diesem Tag 12,94 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,728 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers auf 15,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,87 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +20,87 Prozent.

Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 235,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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