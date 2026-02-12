Santhera Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3EJMQ / ISIN: CH1276028821
|Santhera Pharmaceuticals-Anlage
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet
Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 563,50 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,775 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 26,44 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 11.02.2026 auf 14,90 CHF belief. Mit einer Performance von -97,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 197,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santhera Pharmaceuticals AG
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|SIX-Handel: SPI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.02.26
|SPI aktuell: SPI am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.02.26