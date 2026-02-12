SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Das Santhera Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Santhera Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 563,50 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,775 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 26,44 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 11.02.2026 auf 14,90 CHF belief. Mit einer Performance von -97,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 197,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at