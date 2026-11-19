Anleger, die vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Santhera Pharmaceuticals-Aktie bei 461,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,692 Santhera Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 299,35 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 299,35 CHF, was einer negativen Performance von 97,01 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Santhera Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 217,74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at