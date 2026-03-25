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WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Ausschüttung an Investoren 25.03.2026 10:02:32

SPI-Titel Schindler-Aktie: Diese Schindler-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

SPI-Titel Schindler-Aktie: Diese Schindler-Dividendenauszahlung wurde beschlossen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Schindler-Anleger über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Schindler am 24.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 6,00 CHF für das Jahr 2025. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Insgesamt wurde entschieden 643,00 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 19,52 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging das Schindler-Papier via SIX SX bei einem Wert von 262,80 CHF aus dem Geschäft. Das Schindler-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Schindler-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Schindler-Papier eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 2,40 Prozent.

Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Schindler via SIX SX 32,26 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 35,44 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Schindler

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 6,75 CHF. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,58 Prozent ansteigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Schindler

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Schindler beläuft sich aktuell auf 28,049 Mrd. CHF. Schindler besitzt aktuell ein KGV von 31,57. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Schindler auf 10,947 Mrd.CHF, das EPS machte 9,48 CHF aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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