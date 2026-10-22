Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Profitable Schindler-Anlage? 22.10.2026 10:03:22

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 184,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,543 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 269,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,55 Prozent.

Am Markt war Schindler jüngst 28,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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