Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Profitable Schindler-Anlage?
|
22.10.2026 10:03:22
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 184,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,543 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 269,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,55 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,55 Prozent.
Am Markt war Schindler jüngst 28,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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