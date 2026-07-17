SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Schindler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Schindler-Anteile letztlich bei 183,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,555 Schindler-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 260,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 184,40 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 41,84 Prozent.

Schindler war somit zuletzt am Markt 27,11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at