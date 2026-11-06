SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren

Schindler-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 178,60 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,560 Schindler-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 300,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,25 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 68,25 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 31,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at