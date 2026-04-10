Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Investition
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit der Schindler-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Schindler-Papier 179,10 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,558 Schindler-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Schindler-Aktie auf 258,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,33 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Schindler betrug jüngst 26,95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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