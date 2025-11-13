SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schindler-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 246,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,406 Schindler-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 116,04 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 12.11.2025 auf 285,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,04 Prozent angewachsen.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 30,50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at