Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schindler-Investmentbeispiel 20.02.2026 10:04:15

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 253,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,463 Schindler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 11 108,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 281,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,09 Prozent.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schindler AG NA

mehr Nachrichten