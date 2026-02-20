SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 253,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,463 Schindler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 11 108,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 281,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,09 Prozent.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at