Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Investmentbeispiel
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 253,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,463 Schindler-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.02.2026 11 108,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 281,50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,09 Prozent.
Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
20.02.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.02.26
|SPI aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
11.02.26