Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Performance unter der Lupe
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 178,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 56,180 Schindler-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 267,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 000,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,00 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Schindler betrug jüngst 27,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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