SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schindler-Investment verdienen können.

Am 01.01.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schindler-Papier bei 173,90 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,575 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 299,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172,05 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,05 Prozent.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at