Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Lohnendes Schindler-Investment?
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 201,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Schindler-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,960 Schindler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 212,80 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 30.07.2026 auf 244,50 CHF belief. Mit einer Performance von +21,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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