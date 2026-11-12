Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Profitable Schindler-Anlage?
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12.11.2026 10:03:23
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.11.2021 wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 256,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,389 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (308,40 CHF), wäre die Investition nun 120,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,05 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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