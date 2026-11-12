SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Am 12.11.2021 wurde die Schindler-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 256,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,389 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (308,40 CHF), wäre die Investition nun 120,05 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,05 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at