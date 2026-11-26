So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schindler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Schindler-Papier an diesem Tag bei 286,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 34,965 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Aktien wären am 25.11.2026 10 314,69 CHF wert, da der Schlussstand 295,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,15 Prozent.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at