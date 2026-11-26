Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Performance
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schindler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Schindler-Papier an diesem Tag bei 286,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 34,965 Schindler-Aktien. Die gehaltenen Schindler-Aktien wären am 25.11.2026 10 314,69 CHF wert, da der Schlussstand 295,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,15 Prozent.
Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
09:28
|Optimismus in Zürich: SLI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
25.11.26
|SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
25.11.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG (PS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG (PS)
|322,20
|-2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.