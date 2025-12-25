Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 25.12.2025 10:03:26

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Schindler-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Schindler-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 249,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,402 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,76 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 23.12.2025 auf 298,20 CHF belief. Mit einer Performance von +19,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schindler AG (PS)mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG (PS) 318,00 0,63% Schindler AG (PS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen