Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Langfristige Investition
|
25.12.2025 10:03:26
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Schindler-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 249,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,402 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,76 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 23.12.2025 auf 298,20 CHF belief. Mit einer Performance von +19,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 32,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
