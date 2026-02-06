Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Hochrechnung 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 253,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schindler-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,394 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 297,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,36 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,36 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Schindler zuletzt 31,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG NA 322,50 -0,46% Schindler AG NA

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

