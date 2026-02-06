SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Schindler-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 253,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Schindler-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,394 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 297,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,36 CHF wert. Damit wäre die Investition 17,36 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Schindler zuletzt 31,99 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at