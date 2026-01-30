SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schindler-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 157,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Schindler-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,492 Schindler-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 000,00 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 29.01.2026 auf 283,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 80,00 Prozent.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 30,56 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at