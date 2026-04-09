Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Rentable Schindler-Anlage?
|
09.04.2026 10:03:27
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Schindler-Anteile letztlich bei 178,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Schindler-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,991 Schindler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 893,62 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 08.04.2026 auf 266,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 48,94 Prozent vermehrt.
Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,58 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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