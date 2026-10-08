Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Schindler-Anlage
|
08.10.2026 10:03:23
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 08.10.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 185,45 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,392 Schindler-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 1 399,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 259,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39,98 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 27,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
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