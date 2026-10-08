Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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Schindler-Anlage 08.10.2026 10:03:23

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.10.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 185,45 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,392 Schindler-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 1 399,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 259,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +39,98 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 27,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com

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