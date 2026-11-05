SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Am 05.11.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 187,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,206 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 310,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 504,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,04 Prozent erhöht.

Am Markt war Schindler jüngst 32,43 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at