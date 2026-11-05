Schindler Aktie

Schindler ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 05.11.2026 10:03:20

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schindler-Aktien verdienen können.

Am 05.11.2023 wurden Schindler-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 187,95 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,206 Schindler-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schindler-Papiers auf 310,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 504,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,04 Prozent erhöht.

Am Markt war Schindler jüngst 32,43 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG (PS) 331,60 -1,89% Schindler AG (PS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:39 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen